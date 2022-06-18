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رغم شتاء الكريبتو.. "فولينج" الإسبانية تقبل العملات المشفرة كوسيلة دفع!

منذ 24 ثانية
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رغم مرحلة الهبوط الكبير التي تحيط بسوق العملات المشفرة، إلا أن شركة الطيران الإسبانية “فولينج”، اتخذت إجراءً من شأنه أن يعطي بريقاً من الأمل لمستثمري الكريبتو ويضفي قليلاً من الثقة على تعاملات العملات الرقمية.

فقد كشفت “فولينج”، عن قبولها عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، كوسيلة للدفع، لتصبح أول شركة طيران في أوروبا تقبل العملات المشفرة، حسبما قالت صحيفة “كريتونوتثياس” الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة فولينج تبدأ في قبول مدفوعات البيتكوين والعملات المشفرة في عام 2023، وأعلنت الشركة أنها اتفقت على إمكانية قيام العملاء بالدفع مقابل تذاكر الطيران الخاصة بهم، باستخدام العملات المشفرة.

وتصبح شركة فولينج أول شركة طيران في أوروبا تقبل العملات المشفرة كوسيلة للدفع .

قال خيسوس مونزو ، مدير إستراتيجية التوزيع والتحالف، إن “بهذه الاتفاقية ، تؤكد شركة فولينج Vueling مرة أخرى مكانتها كشركة طيران رقمية”.

وتأسست شركة طيران فولينج Vueling في عام 2004 ، وتسافر حاليًا إلى معظم الوجهات في القارة الأوروبية، وهذا الخط له قواعد تشغيل في مناطق مختلفة من إسبانيا، بالإضافة إلى ذلك ، لديها اتفاقيات تعاون مع شركات طيران رئيسية أخرى ، مثل الخطوط الجوية البريطانية ، وإيبيريا.

وتواصل بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة الإنهيار مع تخلى المستثمرين عن الأصول الخطرة تحسبا لارتفاع حاد في أسعار الفائدة لمعالجة التضخم، فيما قامت اثنتان من أكبر منصات العملات الرقمية في العالم بتقييد النشاط مع استمرار انهيار السوق الأوسع على قدم وساق، وقالت شبكة Celsius، التي تضم 1.7 مليون عميل، إن “ظروف السوق القاسية” أجبرتها على إيقاف جميع عمليات السحب ومقايضات العملات المشفرة والتحويلات بين الحسابات مؤقتًا.

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