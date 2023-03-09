رغم ضبابية المشهد.. بيتكوين مرشحة للصعود

تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تداولات، الخميس، وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 1.01% لتصل إلى 997.16 مليار دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجّل 43.64 مليار دولار.

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مساء الأربعاء، إن المسؤولين لم يتخذوا قرارا بعد بشأن مقدار الزيادة في أسعار الفائدة الذي سيتخذونه في اجتماعهم القادم بخصوص السياسة النقدية.

وأضاف أمام لجنة بمجلس النواب في إطار شهادة حول الاقتصاد والسياسة النقدية “لم نتخذ أي قرار بشأن اجتماع مارس/ آذار، ولن نفعل ذلك حتى نرى البيانات الإضافية” التي ستصدر من الآن وحتى اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في الفترة من 21 إلى 22 مارس/ آذار.

وتابع باول قائلا “لسنا على مسار محدد مسبقا” وستساعد البيانات القادمة في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للمسؤولين.

بيتكوين مرشحة للصعود رغم ضبابية المشهد

رغم أن أنباء توقف سيلفرجيت (Silvergate Capital Corp)، أحد أكبر البنوك الصديقة للعملات المشفرة، عن عمليات تداول العملات المشفرة مقابل الدولار تسببت في تراجع الكريبتو ومحت ملايين الدولارات من الأرباح التي حصل عليها بنهاية فبراير/ شباط الماضي، إلا أن العديد من المؤسسات الكبرى، بما في ذلك سيتادل وبلاك روك، تفكر في إنقاذ سيلفرجيت.

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الوقت الراهن إلى تقنين تداولات العملات المشفرة وخصوصاً نظام إيداع العملات المشفرة مقابل عائد (Staking) ليخضع تحت رقابة هيئة الأوراق المالية الأمريكية.

ولكن على الصعيد الآخر فرضت الهند أحكام غسل الأموال على قطاع العملات الرقمية المشفرة، في أحدث الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشديد الرقابة على الأصول الرقمية.

وقالت وزارة المالية الهندية في بيان لها يوم الثلاثاء الماضي إنه طُبّقَت تشريعات مكافحة غسل الأموال على تداول العملات المشفرة، والحفظ، والخدمات المالية ذات الصلة.

ورغم التحديات التي تواجه بيتكوين، إلا أن مرونة التداول لا تزال قائمة، ويواصل المستثمرون في العملات المشفرة تفاؤلهم بشأن الصعود القوي للعملات المشفرة تزامناً مع بدء تخلي الفيدرالي الأمريكي عن سياسة التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة لأكثر من 5% للحد من التضخم والهبوط به للمستوى المثالي وهو 2%.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

تراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الخميس 9 مارس بنسبة 1.16% إلى 21,753.42 دولار.

كما انخفضت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 420.17 مليار دولار.

وانخفض حجم التداولات على بيتكوين بنسبة 10.67% إلى 21.61 مليار دولار.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة تراجعت عملة بيتكوين بنسبة 7.19%.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

هبط سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.82% اليوم ليصل إلى 1,539.70 دولار.

وارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 1.19% ليسجل 289.49 دولار.

وصعد سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 3.60% من قيمته ليسجل 0.3892 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 1.30% ليبلغ 0.3189 دولار.

وخسر سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 1.28% ليصل إلى مستوى 0.3189 دولار.

وانخفض سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 0.84% ليصل إلى 5.64 دولار.