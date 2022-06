"رقعة ذكية" تمنع التعرق في الملابس

تمكن العلماء من تطوير مادة ذكية جديدة تمنع من انتشار البقع الناتجة من التعرق على الملابس.‏

وتتضمن المادة التي طورها خبراء من جامعة ديوك الأمريكية سلسلة من الفتحات الصغيرة التي تُفتح للسماح للحرارة بالهروب عندما يبدأ الشخص بالتعرق، والتي تغلق مرة أخرى للاحتفاظ بالحرارة بمجرد جفافها.

وأكد مطورو المادة في دراستهم المنشورة على موقع “Science Advances” العلمي أنه نظرا لأنها خفيفة الوزن، فإنها تستخدم الفيزياء بدلا من الإلكترونيات لفتح فتحاتها، مرجحين أن تكون بمثابة “رقعة” يتم وضعها على أنواع مختلفة من الملابس للمساعدة في جعل من يرتديها أكثر راحة في درجات الحرارة المختلفة.

وعند مقارنتها بالمنسوجات التقليدية المتوسطة، تكون المادة الذكية أكثر دفئا بنسبة 16 بالمائة عندما تجف عند إغلاق الفتحات، و14 بالمئة أكثر برودة عندما تكون رطبة مع فتحها.

