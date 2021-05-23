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رقمنة الحدود.. خطة بريطانيا لإحصاء الأشخاص الذين يدخلون ويغادرون المملكة

23 - مايو - 2021
الرقمنة أصبحت مظاهر العالم- تعبيرية

الرقمنة أصبحت مظاهر العالم- تعبيرية

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تعتزم الحكومة البريطانية، رقمنة حدودها بالكامل، مما يسمح بإحصاء دقيق للأشخاص الذين يدخلون ويغادرون المملكة.

وهذه الخطوة تعني أن القادمين إلى بريطانيا بدون تأشيرة أو وضع الهجرة سيحتاجون إلى تصريح سفر إلكتروني مماثل لذلك المستخدم في الولايات المتحدة كجزء من الخطط التي سيتم تنفيذها بحلول نهاية عام 2025.

وسيتم أيضا استخدام عمليات التحقق من الهوية الرقمية لتقليل الحاجة إلى زيارة مراكز طلب التأشيرات.

ومنذ أن أكملت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام 2020، حرص رئيس الوزراء بوريس جونسون على وضع رؤية مستقلة جديدة بشأن الهجرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي في وقت متأخر يوم السبت “لعقود من الزمان كانت حكومة المملكة المتحدة غير قادرة على قياس مستويات الهجرة بدقة وعدد الأشخاص الذين يدخلون أو يغادرون البلاد”.

وأضافت أن “التغييرات الجديدة لرقمنة الحدود تعني أنه يمكننا الآن إحصاء من يدخلون ويخرجون من البلاد وما إذا كان لديهم الإذن بالتواجد في المملكة”.

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