رقم حوادث مفزع.. تسلا تصدم إيلون ماسك

تواجه سيارات تسلا تحديا جديدا قد يعرضها للمساءلة القانونية في المستقبل القريب، ما صدم المياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وكشفت بيانات إدارة السلامة المرورية الأمريكية أن العدد الأكبر من حوادث السيارات المرتبطة بأنظمة القيادة الذاتية ومساعد السائق التي تم تسجيلها في الولايات المتحدة كان من نصيب شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية.

ما زال قليلا

وأشارت تلك البيانات إلى أن عدد الحوادث ما زال قليلا بما لا يسمح بالوصول إلى استنتاجات بشأن معايير السلامة والأمان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير الإدارة الوطنية للسلامة المرورية القول إنه من بين 367 حادثا سجلتها 12 شركة سيارات في الولايات المتحدة خلال الفترة من تموز/يوليو 2021 وحتى 15 أيار/مايو من العام الحالي كان نصيب شركة تسلا 273 حادثا.

ومن بين كل تقارير الحوادث تم تسجيل وقوع إصابات خطيرة أو حالات وفاة في 11 حادثا من بين 98 حادث تصادم تم جمع البيانات الخاصة بها. في المقابل لم يتم الحصول على البيانات الخاصة بخسائر ركاب السيارات في 294 حادثا من الحوادث المرتبطة بأنظمة القيادة الذاتية.

وفي المركز الثاني بعد تسلا جاءت شركة هوندا موتور اليابانية وسجلت 90 حادثا، في حين أعلنت سوبارو كورب اليابانية عن 10 حوادث مرتبطة بأنظمة القيادة الحديثة. في الوقت نفسه سجلت باقي الشركات بما فيها جنرال موتورز وفورد موتور وتويوتا موتور كورب 5 حوادث أو أقل.

أول بيانات عامة

جاءت هذه الأرقام في إطار أول بيانات عامة يتم جمعها بشأن حوادث التصادم للسيارات المزودة بما يسمى بالمستوى الثاني لأنظمة القيادة الذاتية والتي تم جمعها بناء على أمر صادر في يونيو/حزيران الماضي ويطالب شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا بالإبلاغ عن الحوادث التي تتعرض لها السيارات المزودة بهذه التكنولوجيا.

ويأتي الكشف عن هذه البيانات في الوقت الذي تدعو فيه جمعيات ومنظمات السلامة المرورية إلى تحركات أكبر من جانب الأجهزة التنظميية وأعضاء البرلمان لوضع قواعد أشد صرامة لما تسمى بالسيارات ذاتية القيادة، في ظل انتشار استخدام التكتولوجيا مثل نظام مساعد السائق الإلكتروني في سيارات تسلا.

عيب خطير

وفي فبراير الماضي قالت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة إنها فتحت تحقيقا رسميا بشأن 461 ألف سيارة من إنتاج شركة تسلا.

وفتحت السلطات الأمريكية التحقيق مع أشهر شركة أمريكية لصناعة السيارات الكهربائية في العالم، بعد بلاغات عن عمل المكابح بشكل مفاجئ وغير متوقع مرتبط بنظام القيادة الآلية.

ويغطي التقييم الأولي سيارات تسلا المنتجة بين عامي 2021 و2022 من طراز (3) وطراز (واي) في الولايات المتحدة بعد تلقي الإدارة 354 شكوى بشأن هذه المشكلة خلال الأشهر التسعة الماضية.