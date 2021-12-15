رقم قياسي.. "تويوتا" تخطط لإنتاج 800 ألف سيارة في يناير

تعتزم شركة “تويوتا” إنتاج 800 ألف سيارة على مستوى العالم في يناير القادم، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذا الشهر، فيما تكثف جهودها لتعويض توقف الإنتاج بسبب نقص قطع الغيار.

وقالت الشركة في بيان لها الأربعاء “سنسعى للوفاء بتوقعاتنا للإنتاج عند مستوى تسعة ملايين وحدة للعام المنتهي في 31 مارس”.

وتمثل خطة الإنتاج لشهر يناير زيادة بواقع 60 ألف سيارة مقارنة بالعام السابق، حسبما ذكرت “رويترز”.

وتأثرت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث حجم الإنتاج، بنقص قطع الغيار التي تنتجها مصانع في ماليزيا وفيتنام، بسبب جائحة كورونا.

وذكرت “تويوتا” هذا الأسبوع، أن هذا النقص يجبرها على وقف بعض عمليات التصنيع في اليابان في ديسمبر، مما يعني خسارة إنتاج 14000 سيارة في الشهر.

المنافسة في سوق السيارات الكهربائية

وكشف أكيو تويودا، رئيس تويوتا اليابانية للسيارا ، الثلاثاء، أن الشركة تعمل على تعزيز سياراتها الكهربائية، حيث ستقدم 30 طرازا جديدا تعمل بالكهرباء بالكامل بحلول عام 2030.

وتخطط تويوتا لبيع 3.5 مليون سيارة كهربائية على مستوى العالم عام 2030، بزيادة على خطتها السابقة لبيع مليوني سيارة تعمل بالهيدروجين بدون انبعاثات سنويا في جميع أنحاء العالم بحلول العام 2030.

ووعد تويودا بطرح تشكيلة كاملة من الطرازات الكهربائية تسمى “بي زد”، في السنوات المقبلة ومن بينها سيارات رياضية متعددة الاستخدامات.