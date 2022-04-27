رقم كبير جداً.. إليكم قيمة الغرامة في حال أُلغي الاتفاق بين ماسك وتويتر!

أوضحت شركة تويتر، الثلاثاء، إن الملياردير إيلون ماسك سيتعين عليه أن يدفع لها شرطا جزائيا قدره مليار دولار إذا ألغي اتفاقه لشراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار نقدا.

وقال الإفصاح إن أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب من السيولة أو المديونية أو تمويل قروض مضمونة بأسهم.

كانت تويتر قد قالت يوم الاثنين إن ماسك حصل على ديون وتمويل قرض مضمون بأسهم، وذلك بقيمة 25.5 مليار دولار، وتعهد بتسديد ديون بقيمة 21 مليار دولار في صورة أسهم.

وقال الإفصاح إن تويتر سيتعين عليه دفع نفس الغرامة إذا تخلى عن الاتفاق وفق ظروف معينة.

كما كشف الإفصاح عن إمكانية إلغاء الصفقة إذا لم يتم إغلاقها بحلول 24 أكتوبر تشرين الأول. ويمكن مد الموعد ستة أشهر أخرى للوفاء بشروط معينة لإغلاقها مثل التصاريح الخاصة بمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي.

من جهة أخرى حذر الاتحاد الأوروبي الملياردير إيلون ماسك من أن منصة تويتر يجب أن تبقى ممتثلة إلى القوانين الأوروبية الجديدة التي تحد من قوة شركات التكنولوجيا العالمية.

وذكر مفوض الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، أنه سواء كان الأمر يتعلق بالمضايقات عبر الإنترنت أو بيع المنتجات المقلدة وصولا إلى دعوات الأعمال الإرهابية , سيتعين على تويتر الإلتزام مع اللوائح الأوروبية غير الموجودة في الولايات المتحدة.

كان ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، قد توصل لاتفاق يوم الاثنين لشراء تويتر في صفقة ستضع في يد أغنى رجل في العالم السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي تضم ملايين المستخدمين والقادة العالميين.