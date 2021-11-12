رواد أمريكيون ينتقلون إلى المحطة الفضائية من مركبة "دراغون" المأهولة

انتقل أفراد طاقم مركبة Crew Dragon المأهولة التابعة لشركة “سبيس إكس” إلى القطاع الأمريكي في المحطة الفضائية الدولية وذلك بعد نجاح التحامها بالمحطة.

وقد قامت وكالة” ناسا” على موقعها الإلكتروني بالبث الحي لعملية انتقال روادها إلى المحطة الفضائية، وجاء في بيان صادر عنها أن عملية الالتحام بالمحطة تحققت أوتوماتيكيا الساعة 18.32 يوم 11 نوفمبر بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 02.32 يوم 12 نوفمبر بتوقيت موسكو).

ثم بدأ الرائد الأمريكي، مارك فاندي هاي المقيم حاليا في المحطة الفضائية بتنفيذ التحضيرات استقبال زملائه قبل فتح بوابة المحطة. وقد فتحت البوابة الساعة 04.25 بتوقيت موسكو.

وانتقل الأمريكيون راجا تشاري، توم مارشبيرن، كيلا بارون والأورولي ماتياس ماورير، بعد دقائق إلى المحطة الفضائية. وسيمضي أفراد الطاقم الجديد في المحطة الفضائية نحو 6 أشهر، وإنهم انضموا إلى زميلهم الأمريكي، فاندي هاي والروسييْن أنطون شباكليروف وبيوتر دوبوف.

يذكر أن مركبة Crew Dragon المأهولة انطلقت الأربعاء الماضي إلى المحطة الفضائية من رأس كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية. وهي رحلة فضائية رابعة لتلك المركبة المأهولة التي أطلقت لأول مرة في 30 مايو عام 2020.