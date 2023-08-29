رواد الفضاء لا يستطيعون المشي حين يعودون إلى الأرض

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء في دولة الإمارات مقابلة مع “طبيبة رواد الفضاء” الدكتورة حنان السويدي، التي تحدثت عن طبيعة التحضيرات الطبية الضخمة والمخصصة لعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي قضى ٦ أشهر تقريبًا في المحطة الفضائية الدولية.

السويدي أشارت إلى أن سلطان الآن شرع في زيادة التمارين الرياضية لمدة ساعتين وهو في الفضاء، والسبب يعود إلى ضرورة قيامه بذلك للحفاظ على أهم الأعضاء في الجسم وهي “العظام والعضلات”.

ولفتت الطبيبة حنان انتباه الجميع إلى اختلاف الأوزان التي يستعملها النيادي الآن خلال التدريبات التي يقوم بها داخل المحطة الفضائية، وهذا الأمر يتطلب التزامًا صارمًا من قبل الرائد بغية مساعدته على تجاوز برامج التأهيل التي سيخضع لها قبل عودته إلى بلده الإمارات.

د. حنان السويدي، طبيبة رواد الفضاء، تقدم لمحة حول المتابعة الطبية لرائد الفضاء سلطان النيادي قبل عودته إلى الأرض. #ترجع_بالسلامة_سلطان #طموح_زايد#وام pic.twitter.com/C8iW8AX6fk — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 29, 2023

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء ومقره دبي، عن عودة رائد الفضاء سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية يوم 3 أيلول/ سبتمبر 2023 بعد إنجازه أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب بنجاح.

ومن المتوقع أن يترك النيادي محطة الفضاء الدولية برفقة رائدي فضاء ناسا ستيفن بوين ووارين هوبيرغ، ورائد الفضاء الروسي أندري فيديايف على متن المركبة الفضائية دراجون يوم 2 سبتمبر، على أن يهبطوا مرتدين بدلات الضغط الخاصة بهم قرب ساحل تامبا في ولاية فلوريدا في خليج المكسيك يوم الـ 3 من سبتمبر.