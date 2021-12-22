رواد المحطة الفضائية سيجرون تجارب على طابعة بيولوجية مميزة

أعلنت وكالة ناسا أن الرواد المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية سيبدأون قريبا تجارب علمية فريدة سيختبرون خلالها طابعة حيوية ثلاثية الأبعاد.

وحول الموضوع قال نائب مدير برنامج الأبحاث الأمريكي للمحطة الفضائية الدولية، بوب ديمبسي: “مركبة Dragon التي أطلقتها الولايات المتحدة مؤخرا إلى المحطة الفضائية حملت على متنها طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد يمكن استخدامها مستقبلا في إنتاج الأنسجة الحيوية التي سيستخدمها البشر في حالات معالجة الحروق والإصابات أثناء الرحلات الفضائية”.

وأضاف “الطابعة الحالية صغيرة الحجم ويمكن التحكم بها بيد واحدة، هذه الطابعة بنسختها الحالية لا تستخدم الخلايا البشرية لإنتاج الأنسجة الحيوية لكن نسخها المستقبلية ستكون قادرة على ذلك، الهدف من هذه الآلات هو طباعة أنسجة تشبه الرقع يمكن استعمالها في حال تعرض رواد الفضاء للإصابات أثناء رحلاتهم، هذه الأنسجة ستسرّع عمليات التئام الجروح أو الحروق، وستكون مثل هذه الآلات مفيدة في الرحلات الفضائية المستقبلية التي قد تنطلق نحو المريخ مثلا حيث لا توجد مستشفيات لعلاج الإصابات”.

وأشار ديمبسي إلى مثل هذا النوع من الطابعات الحيوية يمكن استخدامه مستقبلا أيضا في الأماكن النائية من الأرض حيث لا توجد مشاف أو معدات طبية قد تساعد الناس في حال تعرضهم للإصابات.

وتجدر الإشارة إلى أن مركبة Dragon التي أطلقت إلى المحطة الفضائية في 21 ديسمبر الجاري حملت إلى المحطة أيضا براعم نباتات لدراسة إمكانية زراعتها في ظل ظروف الجاذبية الصغرى، إضافة إلى عدة أدوات ومعدات ستستخدم في إجراء التجارب العلمية.