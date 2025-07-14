رواد من الهند وبولندا والمجر يغادرون محطة الفضاء الدولية

غادرت رائدة الفضاء بيجي ويتسون، المتقاعدة من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، مع طاقم يضم ثلاثة رواد من الهند وبولندا والمجر محطة الفضاء الدولية اليوم الاثنين وانطلقوا في رحلة العودة إلى الأرض.

وانفصلت مركبة كرو دراجون التي تحمل رواد الفضاء الأربعة عن المختبر المداري في الساعة 7:15 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:15 بتوقيت غرينتش)، منهية بذلك أحدث زيارة لمحطة الفضاء الدولية تنظمها شركة أكسيوم سبيس الناشئة، ومقرها تكساس، مع شركة سبيس إكس للصواريخ التي يملكها إيلون ماسك وتتخذ من كاليفورنيا مقرا.

وظهر رواد الفضاء وهم يرتدون ملابس باللونين الأبيض والأسود، في بث حي من مقصورة الطاقم قبل وقت قصير من انفصال المركبة عن المحطة، التي تدور على بعد نحو 418 كيلومترا فوق الساحل الشرقي للهند.

وأمضت ويتسون (65 عاما) وزملاؤها الثلاثة في طاقم أكسيوم، وهم شوبانشو شوكلا (39 عاما) من الهند وسوافوش أوزنانسكي-فيشنيفسكي (41 عاما) من بولندا، وتيبور كابو (33 عاما) من المجر، 18 يوما على متن محطة الفضاء الدولية لإجراء عشرات التجارب البحثية في ظل الجاذبية شبه المنعدمة.

وتُعد هذه الرحلة الرابعة من نوعها منذ عام 2022 التي تنظمها أكسيوم، إذ ترسل الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة هيوستن الأمريكية رواد فضاء ترعاهم شركات خاصة وحكومات أجنبية إلى مدار منخفض حول الأرض.

وبالنسبة للهند وبولندا والمجر، تمثل الرحلة عودة إلى رحلات الفضاء المأهولة بعد أكثر من 40 عاما، وأول مهمة على الإطلاق لإرسال رواد تابعين لبرامج الفضاء الخاصة بحكوماتهم إلى محطة الفضاء الدولية.

وإذا سارت الأمور كما هو مقرر، فسوف تعود المركبة إلى الغلاف الجوي للأرض في نهاية رحلة العودة التي تستغرق 22 ساعة وتهبط في المحيط الهادي قبالة سواحل كاليفورنيا غدا الثلاثاء حوالي الساعة 5:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (09:30 بتوقيت غرينتش).

تم إطلاق كبسولة مهمة أكسيوم 4، التي أطلق عليها الطاقم اسم (جريس)، من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا في 25 يونيو حزيران.

وتقود ويتسون طاقم أكسيوم 4. وكانت قد تقاعدت من وكالة ناسا في عام 2018 بعد مسيرة حافلة تضمنت أن تصبح أول رئيسة لرواد فضاء بالوكالة الأمريكية، وأول امرأة تقود بعثة إلى محطة الفضاء الدولية.

وهي الآن مديرة رحلات الفضاء المأهولة لشركة أكسيوم.