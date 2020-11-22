روبوت زراعي للقيام بالمهام الصعبة وتوفير المياه

لمساعدة المزارعين في الحفاظ على صحة محاصيلهم مع إدارة الموارد المائية بحكمة، يعمل الباحثون على ابتكار روبوت زراعي متحرك مستقل لأخذ عينات من الأوراق وقياس نسبة المياه بها.

ولتحديد الاحتياجات المائية بدقة، يقوم المزارعون بقطف الأوراق الفردية من النباتات يدويا، ووضعها في غرف الضغط على الهواء لمعرفة متى يبدأ الماء في التسرب من سيقان الأوراق، وهذا النوع من الاختبارات يستغرق وقتا طويلاً ويعني أنه لا يمكن للمزارعين الوصول إلا إلى العديد من مناطق الحقل كل يوم ولا يمكنهم الاختبار بشكل متكرر بحسب الحاجة لتحديد أنماط جدولة الري المثالية بدقة.

وتلقت مجموعة من الباحثين من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد وجامعة كاليفورنيا ميرسيد منحة تزيد قيمتها عن مليون دولار من وزارة الزراعة الأمريكية من خلال مبادرة الروبوتات الوطنية التابعة لمؤسسة العلوم الوطنية لمواجهة هذه التحديات.

وكجزء من المشروع، تعمل المجموعة على تطوير غرفة ضغط آلية يمكنها أخذ عينات من الأوراق بشكل مستقل واختبارها على الفور لتوفير أحدث البيانات المتعلقة بموعد الري، وسيعمل النظام على جمع البيانات حتى في الحقول الكبيرة، وفي وقت زمني قصير.

يمكن أن تساعد البيانات المحدثة بشكل متكرر المزارعين على تخطيط جداول الري بشكل أفضل للحفاظ على المياه، وتحسين الوقت والجهد الذي يبذله المتخصصون في المحاصيل المكلفون بتحديد وتحليل إمكانات المياه الرئيسية، والحد من التكاليف.

وسيتم تجهيز الروبوت الأساسي بجهاز آلي لأخذ عينات الأوراق مصنوع خصيصا وغرفة ضغط تم تصميمها من قبل الباحثين في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد وإقرانها بطائرات من دون طيار يمكنها مسح الحقول وتوجيه الروبوت إلى المناطق.

من جهته، قال ستيفينو كاربين، كبير الباحثين الرئيسيين للمشروع: ”باستخدام هذه العملية، يمكن للمزارعين مسح النباتات طوال اليوم، حتى في الحقول الكبيرة“.

ويتوقع الباحثون الانتهاء من الإعداد بحلول شتاء عام 2022، حتى يتمكنوا من البدء في الاختبار الميداني الخاضع للرقابة، وذلك بحسب “ارم نيوز”.