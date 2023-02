تسعى شركة غوغ الأمريكية لدخول المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ارتكب روبوت الدردشة Bard من غوغل خطأ واقعيا في فيديو توضيحي تم إصداره قبل أيام من إطلاق حدث رفيع المستوى في باريس يوم الأربعاء.

وبينما لا يزال روبوت الذكاء الاصطناعي قيد الاختبار، يتم وصفه بأنه منافس لـ ChatGPT المدعوم من مايكروسوفت، وهو نظام ذكاء اصطناعي شائع مع مجموعة مشاكله الخاصة.

وفي مقطع فيديو ترويجي أصدرته غوغل يوم الاثنين، يسأل أحد المستخدمين Bard “ما الاكتشافات الجديدة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التي يمكنني إخبار طفلي البالغ من العمر 9 سنوات عنها؟”، يُرجع الذكاء الاصطناعي عددا من الإجابات، بما في ذلك إحداهما تفيد بأن التلسكوب “التقط الصور الأولى لكوكب خارج نظامنا الشمسي”.

Not to be a ~well, actually~ jerk, and I'm sure Bard will be impressive, but for the record: JWST did not take "the very first image of a planet outside our solar system".

the first image was instead done by Chauvin et al. (2004) with the VLT/NACO using adaptive optics. https://t.co/bSBb5TOeUW pic.twitter.com/KnrZ1SSz7h

— Grant Tremblay (@astrogrant) February 7, 2023