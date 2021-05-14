الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تتحضر لظاهرة فلكية فريدة… تعرفوا إليها

14 - مايو - 2021
آخر تحديث: 14 - مايو - 2021 1:25 مساءً
ظاهرة فلكية في روسيا

ظاهرة فلكية في روسيا

A A A
طباعة المقال

قال علماء فلك إن المواطنون الروس سيتمكنون من مشاهدة ثلاثة كواكب بالعين المجردة يوم 15 مايو/أيار.

ويمكن مراقبة الظاهرة بعد الساعة العاشرة مساء، حسب التوقيت المحلي في مقاطعة سفيردلوفسك. وكتب العالم فلاديلين سناكوييف، على موقع “فكونتاكتي” الروسي، موضحا أن الأجسام الفضائية (الزهرة وعطارد والمريخ والقمر) ستكون رؤيتها ممكنة في منطقة الشمال الشرقي.

ولاحظ العالم أن المسافة بين المريخ والقمر، في وقت غروبه، ستكون أكثر بقليل من 5 درجات. أما بالنسبة لعطارد، الذي تصعب رؤيته عادة بسبب قربه من الشمس، فسيساوي لمعانه لمعان النجوم في هذا الوقت من السنة. وسيساعد القمر هواة الفلك في مراقبة عطارد، إذ يتمركز هذا الكوكب جنوب جار الأرض (القمر)، فيما سيظهر كوكب الزهرة فوق الأفق.

ويشهد شهر مايو/أيار الجاري 7 ظواهر فلكية، أولها اقتراب القمر والمشتري وزحل قبل شروق الشمس، وعطارد والزهرة بعد الغروب. وسيقترن هلال القمر مع كوكب عطارد أي سيكون قريبا منه في 13 مايو، بينما سيقترن القمر مع كوكب المريخ في 16 مايو، بحسب أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري أشرف تادرس.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

استخدام التكنولوجيا والمكفوفين- تعبيري
تقنية جديدة لمساعدة المكفوفين في قراءة المعلومات الرقمية
قارب- تعبيرية
لأول مرة.. قارب ذاتي القيادة يقطع المحيط الأطلسي
شعب مرجانية
“تشبه فرقعة نار المخيم”.. علماء يتمكنون من سماع “أصوات” الشعاب المرجانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سفينة "اينرجين" في كاريش
إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!
كاريش
دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!