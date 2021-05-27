روسيا تتراجع عن إبطاء إنترنت “غوغل” وتكتفي بفرض غرامة

أعلنت لجنة الرقابة الفدرالية الروسية (روس كوم نادزور)، عن قرارها بالاكتفاء بتغريم شركة “غوغل” الأمريكية وعدم إبطاء إنترنت الشركة في روسيا.

وقال رئيس اللجنة، أندريه ليبوف، إن شركة “غوغل” لم تحذف نحو 5 آلاف مادة من المضمون المحظور في روسيا وتتضمن 3.5 ألف مادة منها دعوات إلى التطرف.

وقال مجيبا عن سؤال وجهه إليه الصحفيون عن احتمال إبطاء إنترنت “غوغل”، قال إن اللجنة لا تعتبر في الوقت الراهن أن اتخاذ إجراءات شديدة بحق شركة “غوغل” هو أمر ضروري وتفضل الاكتفاء بفرض غرامات عليها في حال مخالفتها للقوانين الروسية. لكن في حال تفاقم الأخطار الناجمة عن محرك البحث “غوغل” عن الفوائد التي يقدمها فليس من المستبعد، حسب رئيس اللجنة، أن تتخذ “روس كوم نادزور” إجراءات أشد.

ووصف ، ليبوف، معلومات محظورة لا تزال قائمة في مواد شركة “غوغل” التي تنتشرفي روسيا بأنها “ذبابة في برميل العسل”.

يذكر أن محكمة موسكو كانت قد اتخذت قرارا بفرض غرامة قدرها 4 ملايين روبل (نحو 54 ألف دولار) على شركة “غوغل” الأمريكية لرفضها حذف المعلومات المحظورة في روسيا.