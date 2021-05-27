الجمعة 16 شوال 1442 ﻫ - 28 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تتراجع عن إبطاء إنترنت “غوغل” وتكتفي بفرض غرامة

منذ 4 ساعات
غوغل

غوغل

A A A
طباعة المقال

أعلنت لجنة الرقابة الفدرالية الروسية (روس كوم نادزور)، عن قرارها بالاكتفاء بتغريم شركة “غوغل” الأمريكية وعدم إبطاء إنترنت الشركة في روسيا.

وقال رئيس اللجنة، أندريه ليبوف، إن شركة “غوغل” لم تحذف نحو 5 آلاف مادة من المضمون المحظور في روسيا وتتضمن 3.5 ألف مادة منها دعوات إلى التطرف.

وقال مجيبا عن سؤال وجهه إليه الصحفيون عن احتمال إبطاء إنترنت “غوغل”، قال إن اللجنة لا تعتبر في الوقت الراهن أن اتخاذ إجراءات شديدة بحق شركة “غوغل” هو أمر ضروري وتفضل الاكتفاء بفرض غرامات عليها في حال مخالفتها للقوانين الروسية. لكن في حال تفاقم الأخطار الناجمة عن محرك البحث “غوغل” عن الفوائد التي يقدمها فليس من المستبعد، حسب رئيس اللجنة، أن تتخذ “روس كوم نادزور” إجراءات أشد.

ووصف ، ليبوف، معلومات محظورة لا تزال قائمة في مواد شركة “غوغل” التي تنتشرفي روسيا بأنها “ذبابة في برميل العسل”.

يذكر أن محكمة موسكو كانت قد اتخذت قرارا بفرض غرامة قدرها 4 ملايين روبل (نحو 54 ألف دولار) على شركة “غوغل” الأمريكية لرفضها حذف المعلومات المحظورة في روسيا.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    هاتف ذكي- تعبيرية
    Xiaomi تكشف عن هاتف Note 10 Pro.. “مضاد للصدمات والخدوش”
    روسيا تطلق 36 قمرا صناعيا
    روسيا تطلق دفعة جديدة من أقمار OneWeb إلى الفضاء
    تيك توك
    تحد على “تيك توك” يقلب التسلية إلى مأساة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    إليكم تسعيرة دولار السوق السوداء صباح اليوم
    الإبهام
    اختبار بسيط للكشف عن مرض “القاتل الصامت” من خلال الإبهام
    بنيامين نتنياهو
    ضربة نتنياهو هل تكون بـ”الأسلحة غير التقليدية”