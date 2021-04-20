روسيا تخطط لبناء أول محطة فضائية خاصة

تخطط روسيا لبناء أول محطة فضائية لها، وذلك بعد أن ألمحت الحكومة إلى احتمال مغادرتها لمحطة الفضاء الدولية.

وقال مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ديميتري روغوزين عبر تطبيق “تلغرام”، “أول وحدة أساسية للمحطة الفضائية الجديدة هي قيد البناء”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روغوزين “الهدف هو إطلاقها الى المدار في 2025”.

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات متناقضة صدرت عن السلطات الروسية حول برامجها الفضائية.

وكان نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف ألمح في وقت سابق الأحد، إلى أن بلاده ستنسحب من المحطة الفضائية الدولية اعتبارا من 2025 للتركيز على بناء محطتها الخاصة.

وتقول موسكو إن وضع المحطة الفضائية الدولية تشوبه عيوب، وإن بعض وحداتها “استنفدت”.

وكان مدير الرحلات الروسية الى المحطة الفضائية الدولية فلاديمير سولوفييف رأى في مطلع أبريل أنه يمكن تمديد عمر المختبر الفضائي حتى 2025، متوقعا “سيلا من الإخفاقات” اعتبارا من 2025.

لكن بوريسوف اعتبر، يوم الاثنين، أن تقادم المحطة الفضائية الدولية ينذر بـ “كارثة”. وقال “لا يمكننا أن نعرّض حياة رواد الفضاء للخطر”.

ويُعتبر استخدام محطة الفضاء الدولية أحد آخر مجالات التعاون بين روسيا والولايات المتحدة اللتين تشهد علاقاتهما توترا متصاعدا منذ 2014. وانسحبت روسيا من مشروع يتعلق باستكشاف القمر كانت تشارك فيه مع الولايات المتحدة، وتسعى الى تطوير آخر مع الصين.