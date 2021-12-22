روسيا تستعد لإطلاق الجيل الجديد من أقمار Glonass الصناعية

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة الفضائية أن روسيا تستعد لإطلاق أقمار الجيل الجديد لدعم منظومة Glonass الملاحية.

وحول الموضوع قال مدير شركة “ريشيتنيوف” الروسية، نيكولاي تيستويدوف: “أول قمرين من نوع Glonass-K2 سينضمان إلى منظومة Glonass الملاحية عام 2022.. أعتقد أن القمر الأول من هذه الفئة سيطلق في الربع الثاني من العام القادم، بينما سيطلق القمر الآخر في الربع الثالث من السنة القادمة، الاختبارات الأرضية على هذه الأقمار تجري على قدم وساق حاليا”.

وأضاف “في الربع الأول من عام 2022 ستطلق روسيا على الأغلب أيضا آخر قمر من أقمار Glonass-M لينضم إلى منظومة أقمارها الملاحية، القمر جاهز وموضوع مع الأقمار الاحتياطية حاليا”.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن أقمار lonass-K و Glonass-K2 الجديدة تتمتع بقدرة أكبر على إرسال الإشارات ودقة أكبر في تحديد المواقع مقارنة بأقمار Glonass-M، كما أن مدة خدمتها الفعلية في الفضاء ستصل إلى 10 سنوات.

وتعتبر Glonass حاليا المنافس الأقوى لمنظومة GPS الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم، وبدأت روسيا بتطوير هذه المنظومة منذ العام 1976، واعتبارا من عام 1982 تم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي أضيفت إليها، وبحلول عام 2010 حققت المنظومة تغطية بنسبة 100٪ لأراضي روسيا، وفي 2011 وصل عدد أقمارها إلى 24، أتاحت تغطية شاملة للكرة الأرضية.