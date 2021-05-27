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روسيا تطلق دفعة جديدة من أقمار OneWeb إلى الفضاء

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 28 - مايو - 2021 12:03 صباحًا
روسيا تطلق 36 قمرا صناعيا

روسيا تطلق 36 قمرا صناعيا

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سيشهد مطار “فوستوتشني” الفضائي الروسي اليوم إطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb البريطانية، حسب ما أعلنت مؤسسة “روس كوسموس”.

وقال بيان صادر عن المؤسسة “يوم الخميس 27 مايو الجاري، وفي تمام الساعة 20:43 بتوقيت موسكو، من المفترض أن ينطلق صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b من مطار فوستوتشني الفضائي حاملا على متنه وحدة Fregat التي ستنقل إلى مدارات الأرض 36 قمرا صناعيا من أقمار OneWeb”.

وتبعا للبيان فإنه وبعد أن ينطلق الصاروخ إلى الفضاء بـ 9 دقائق ستنفصل مرحلته العليا الحاملة للأقمار عن جسمه الرئيسي، لتتابع وحدة Fregat طريقها لوضع الأقمار في مداراتها المحددة.

ومن جهتها أشارت شركة Arianespace المشرفة على عملية الإطلاق إلى أن عملية فصل الأقمار عن وحدة Fregat لوضعها في مداراتها المطلوبة ستجري على مراحل، وستستغرق هذه العملية 3 ساعات و51 دقيقة.

وستكون عملية الإطلاق هذه 7 عملية إطلاق لأقمار OneWeb بشكل عام، ورابع عملية إطلاق تجاري كاملة يتم تنفيذها من مطار “فوستوتشني” الفضائي الروسي.

وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

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