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روسيا تطلق منصة خاصة تنافس “يوتيوب”!

منذ 49 دقيقة
شعار يوتيوب

شعار يوتيوب

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قال ألكسندر مويسييف، الرئيس التنفيذي لمنصة RuTube (رو تيوب) إنه يخطط لإطلاق عملها بالكامل بحلول يوم الاثنين، 16 أيار، وقد تمت استعادة رمز النظام الأساسي.

وقال مويسييف في لقاء مع “سبوتنيك” إن المنصة تعرضت لهجوم قرصنة قوي.

وأضاف مويسييف، قائلا: “في الوقت الحالي، تمت استعادة رمز النظام الأساسي بالكامل (بعد القرصنة التي تعرض لها الموقع)، ويتوفر للمستخدمين 99.5٪ من مكتبة الفيديو والبث المباشر للقنوات التلفزيونية. وسيتم فتح الوصول إلى خدمات النظام الأساسي بشكل تدريجي مع استعادة استضافة الفيديو والوظائف المقابلة بالكامل”.

ووفقا له، فإن النهج سيكون على النحو التالي: أولاً، تستعيد استضافة الفيديو الوظائف اللازمة للمستخدم، ثم للمدون. كما أكد أن الخيارات التالية متاحة بالفعل للمستخدمين اليوم، كالترخيص بالموقع، والبث المباشر (البث)، والبحث، والتعليقات، وزر “To TOP”.

واختتم قائلا: حاليا يتم العمل على RUTUBE Studio وإدارة الفيديو، ونتوقع أن يتم إطلاقه بالكامل بحلول يوم الاثنين.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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