روسيا تعاقب تويتر ردا على رفضها حذف "محتوى غير قانوني"

أعلنت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات ”روسكومنادزور“ اليوم الأربعاء، عن تقييد استخدام موقع تويتر عن طريق إبطاء سرعته، واتهمت منصة التواصل الاجتماعي بالامتناع مرارا وتكرارا عن حذف محتوى محظور.

وهددت الهيئة بحجب الخدمة كلية، وقالت إن هناك أكثر من ثلاثة آلاف تدوينة على الموقع تضم محتوى غير قانوني حتى اليوم الأربعاء.

ويستخدم أنصار المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي أدى سجنه الشهر الماضي إلى احتجاجات في أنحاء البلاد، تويتر وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية الأخرى على نطاق واسع.

ولم يرد تويتر حتى الآن على طلب مرسل بالبريد الإلكتروني للتعقيب.

تأتي الخطوة في ظل تزايد مساعي موسكو لفرض سيطرة أكبر على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية والغضب مما تقول السلطات إنه تقاعس عن الالتزام بالقوانين الروسية.