روسيا تغرّم شركة ميتا 27 مليون دولار بسبب محتويات محظورة

فرضت محكمة روسية، الجمعة، غرامة مالية على “ميتا” (فيسبوك سابقا) قدرها 27 مليون دولار لعدم حذفها محتوى تعتبره موسكو مخالفا للقانون.

وأفادت خدمة الإعلام التابعة للمحكمة على تطبيق “تليجرام” بأنه تم فرض غرامة قدرها 1.9 مليار روبل على الشركة.

وكانت هيئة الإشراف على الاتصالات في روسيا “روسكوماندور” هدّدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مجموعة “ميتا” بفرض غرامات يمكن أن تصل إلى “ما بين 5 و10% من العائدات” السنوية لفرعها في روسيا، التي تقدّر بمئات ملايين الدولارات.

عرامات على غوغل

وغرّمت محكمة روسية غوغل اليوم الجمعة، 7,2 مليارات روبل (ما يُعادل 87 مليون يورو) وفق سعر الصرف الحالي، على خلفية عدم حذف محتويات ”محظورة“، في خضم تزايد العقوبات ضد الشركات الرقمية في روسيا.

وأعلن المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو في حسابه على تيليغرام إدانة غوغل بـ“معاودة الجرم“ على خلفية عدم حذف الشركة الأمريكية العملاقة من منصاتها محتويات تصنّفها روسيا محظورة.

وفي الـ19 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات ”روسكومنادزور“، أنها تسعى لتغريم شركة غوغل الأمريكية نسبة من إيراداتها السنوية في روسيا لتقاعسها عن رصد محتوى تعتبره موسكو غير قانوني، وذلك في أقوى مسعى تنتهجه روسيا حتى الآن لكبح جماح شركات التكنولوجيا الأجنبية.

تهديدات وتدابير حظر

بالإضافة إلى الضغوط الممارسة من خلال الغرامات، هدّدت السلطات بتوقيف موظفين في شركتي “أبل” و”جوجل” في روسيا إن لم يتعاونوا معها، وفق مصادر داخلية في هاتين المجموعتين.

وكانت موسكو أجبرت في سبتمبر/أيلول الماضي، قبيل الانتخابات التشريعية، الشركتين المتّهمتين بـ”التدخل في الانتخابات” على حذف التطبيق الخاص بالمعارض الروسي أليكسي نافالني، من متجريهما الرقميين في روسيا.