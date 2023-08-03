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روسيا تفرض غرامة على أبل لعدم حذف محتوى "غير دقيق" عن حرب أوكرانيا

منذ 60 دقيقة
شركة أبل

شركة أبل

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ذكرت وكالة تاس للأنباء أن محكمة في موسكو فرضت غرامة على شركة أبل قيمتها 400 ألف روبل (4274 دولارا) اليوم الخميس لعدم حذف محتوى “غير دقيق” حول ما تسميه روسيا “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

وقالت تاس إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض غرامة على شركة أبل بسبب تلك المخالفة.

ولم ترد أبل حتى الآن على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

وأوقفت الشركة مؤقتا جميع مبيعات منتجاتها في روسيا بعد فترة وجيزة من إرسال موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وجعلت خدمة أبل باي محدودة في روسيا.

وتخوض موسكو صدامات مع شركات التكنولوجيا الكبرى لسنوات حول المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في نزاعات تصاعدت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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