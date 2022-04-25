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روسيا تفرض غرامة مالية جديدة على غوغل

25 - أبريل - 2022
شعار غوغل

شعار غوغل

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أعلن نائب رئيس الوكالة الروسية المختصة بالإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات “روسكومنادزور” عن تغريم شركة “غوغل” بأكثر من 7 مليارات روبل لعدم حذفها لمحتوى محظور على “يوتيوب”.

وتحدث سوبوتين أن إدارة منصة “يوتيوب” أغلقت في الأشهر الأخيرة الوصول إلى أكثر من 60 وسيلة إعلام روسية وقناة للشخصيات والمؤسسات الاجتماعية الروسية.

وقال في خطاب ألقاه في منتدى الإنترنت الآمن الذي يعقد اليوم الاثنين في مقر وكالة “روسيا سيغودنيا”: “إجمالا فرضت محكمة بطلب من وكالة “روسكومنادزور” على منصة “يوتيوب” غرامات تتجاوز قيمتها بالفعل 7 مليارات روبل وذلك لعدم حذفها للمحتوى المحظور”.

وكانت محكمة روسية، الخميس، قد فرضت على عملاق الإنترنت، شركة “غوغل” (Google) غرامة مالية جديدة، وذلك لرفضها حذف محتوى محظور.

وقالت زولفيا جورنشوك، السكرتيرة الصحفية لمحكمة منطقة تاغانسكي في موسكو، إن قاضي الصلح في منطقة تاغانسكي في العاصمة الروسية فرض على “غوغل” غرامة إدارية قدرها 3.5 مليون روبل (حوالي 46 ألف دولار).

وأضافت أن المخالفة فرضت لارتكاب “غوغل” مخالفة إدارية بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من قانون المخالفات الإدارية لروسيا.

وهذه ليست الغرامة الأولى التي تفرض ضد “غوغل” (Google)، حيث تم في وقت سابق فرض غرامات لعدم إزالة المحتويات المحظورة في روسيا، بما في ذلك محتوى يتضمن دعوات للتطرف، فضلا عن رفض “غوغل” توطين البيانات الشخصية للروس على خوادم في روسيا.

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