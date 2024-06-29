روسيا تكشف عن سفن كونشاير.. مبادرة جديدة لرحلات القطب الشمالي

كشفت روسيا عن تطوير جيل جديد من السفن المدنية لرحلات القطب الشمالي.

وأعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أن الخبراء في روسيا يعملون على مشروع لتطوير سفن مدنية جديدة قادرة على الإبحار في مناطق القطب الشمالي.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة:”يعمل الخبراء في مركز ألماز الروسي للتصاميم البحرية على تصميم سفن مدنية جديدة قادرة على الإبحار في مناطق القطب لشمالي”.

وأضاف البيان:”سفن كونشاير الجديدة هي عبارة عن نسخ مطورة من كاسحات الجليد التي تصنعها روسيا في إطار المشروع 23550، وستخصص للرحلات البحرية ونقل الركاب في البحار القطبية، وستحصل على تجهيزات خاصة تمكنها من الرسو في المياه المغطاة بالجليد أو في المناطق المائية غير المجهزة بالموانئ، وستستعمل أيضا في الرحلات البحرية الاستكشافية أو الرحلات العلمية والبحثية”.

وأشار البيان إلى أن سفن “كونشاير” الجديدة ستجهز بمنصات لحمل الطائرات المسيّرة ومنصات لحمل المروحيات، وهذه الطائرات ستساعدها على استطلاع طريقها واكتشاف الجبال الجليدية، وستستخدم في عمليات البحوث العلمية.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 112 مترا، وعرضها 20 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9000 طن، وتحمل 74 راكبا إضافة إلى طاقم مكون من 55 شخصا، والإبحار بسرعة 12 عقدة، وقطع 800 ميل بحري في كل رحلة، والعمل لمدة 35 في المياه دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن.