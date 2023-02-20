الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
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روسيا تنشر خمسة تلسكوبات لمراقبة الحطام الفضائي

منذ 35 دقيقة
تلسكوب هابل الفضائي

تلسكوب هابل الفضائي

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أعلن معهد كِلديش للرياضيات التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن خمسة تلسكوبات روسية لمراقبة الحطام الفضائي ستنشر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان المعهد “ضمن إطار المرحلة الثانية من مسابقة الأمم المتحدة المقرر إجراؤها عام 2024 المقبل إن من المفترض نشر خمسة تلسكوبات في بلدان إفريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية”.

ويذكر أنه خلال أيام 6-17 فبراير 2023 انعقدت الدورة الستون للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة لهيئة الأمم المتحدة الخاصة باستخدام الفضاء للأغراض السلمية، وقد قدم معهد كِلديش ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، في هذه الدورة تقريرا عن حالة ومستقبل المرحلة الأولى من برنامج الأمم المتحدة ISONscope الذي تضمن التبرع بتلسكوبات صغيرة للبلدان النامية.

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