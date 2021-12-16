روسيا.. نوع جديد من الطائرات المسيرة يدخل الخدمة العسكرية

اجتازت طائرة “كوب” الاختبارات الرسمية بنجاح وأصبحت جاهزة لدخول الخدمة العسكرية بحسب ما ذكر مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف أن القوات المسلحة سوف تستلم طائرات “كوب” في عام 2022. وطائرة “كوب” مخصصة لمهاجمة وتدمير أهداف العدو، وتتعامل مع الأهداف اللازم تدميرها وكأنها صاروخ جو/ أرض.

ويمكنها أن تبقى محلقة في الجو لمدة طويلة تصل إلى 30 دقيقة، بحثا عن الهدف، وتنقضّ على الهدف المكتشف وكأنها صاروخ موجه لتدمره بتفجير نفسها. ويتم توجيهها إلى الهدف بواسطة آلة الفيديو الموجودة على متنها. ويمكنها أن تطير بسرعة 130 كم في الساعة. وتحصل مروحتها على الطاقة اللازمة للدوران من المحرك كهربائي.

ومن مزايا طائرة “كوب” سهولة الاستخدام وإمكانية إطلاقها في الخفاء لعدم صدور ضجيج عنها.