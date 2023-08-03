ريدمي تطلق سماعات الأذن Redmi Sonicbass 2

كشفت شركة Redmi عن العديد من المنتجات الجديدة، بما في ذلك الهاتف الذكي Redmi 12 5G، و Redmi Watch 3 Active، و Xiaomi X Series Smart TVs.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت العلامة التجارية Redmi Sonicbass 2، وهي أحدث سماعات أذن حول الرقبة تقدمها في السوق.

تتميز سماعات الأذن اللاسلكية Redmi Sonicbass 2 بمحرك Superbass مقاس 9.2 مم، والذي يوفر جودة صوت غنية وغامرة. كما إنها توفر اتصال Bluetooth 5.2 بنطاق يصل إلى 10 أمتار.

تتميز سماعات الأذن ايضًا بميكروفون مزدوج وميزة عزل الضوضاء البيئية، مما يوفر جودة مكالمات واضحة وخالية من التشويش.

يضمن التصميم داخل الأذن ملاءمة مريحة، ويمكن تخزينها بسهولة باستخدام ميزة سماعة الأذن المغناطيسية. ومع دعم الاتصال متعدد النقاط، يمكنك الاتصال بجهازين في وقت واحد.

تدعم السماعات برنامج ترميز SBC لتحسين جودة الصوت. كما انها توفر صوتًا مثيرًا للإعجاب مع مشغل Superbass مقاس 9.2 مم.

ستستمتع بوقت تشغيل طويل يصل إلى 16 ساعة ووقت استعداد يصل إلى 230 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، مع 10 دقائق فقط من الشحن السريع، ستحصل على 143 دقيقة من التشغيل. ويتم شحن سماعات الأذن من خلال منفذ USB من النوع C.

تتوفر سماعات Redmi Sonicbass 2 باللونين الأسود والأزرق بسعر 1199 روبية. وتزن كل سماعة 4.5 جرام، في حين تزن حافظة الشحن 42 جرامًا.