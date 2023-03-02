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ريدمي تطور تقنية جديدة لشحن الهاتف بـ5 دقائق فقط!

منذ 44 دقيقة
شحن الهاتف- تعبيرية

شحن الهاتف- تعبيرية

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طورت Redmi تقنية شحن جديدة، لتكون أسرع تقنية قادرة على شحن الهواتف في العالم حاليا.

وتبعا لموقع iphones.ru فإن Redmi استعرضت تقنيتها الجديدة مع هاتف Redmi Note 12 Discovery مجهّز ببطارية بسعة 4100 ميلي أمبير، وتمكنت من خلال هذه التقنية من ملء سعة بطارية الهاتف بنسبة 50% خلال دقيقنين و11 ثانية، وامتلأت بطارية الجهاز بنسبة 100 % خلال 4 دقائق و54 ثانية.

وتعمل تقنية الشحن الجديدة تبعا للتسريبات مع شواحن باستطاعة 300 واط، وتتفوق على تقنية الشحن باستطاعة 240 واطاً، والتي كانت قد استعرضتها Redmi سابقا مع هاتف Note 12 Discovery Edition .

ومن المتوقع أن تظهر تقنية الشحن الجديدة مع بعض هواتف Redmi التي قد تطرح في النصف الثاني من العام الجاري وفي عدد من الهواتف الجديدة ذات الفئة العالية تقنيا.

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