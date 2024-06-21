"ريد بيرد" تستعد لبيع صحيفة تليغراف البريطانية

أعلنت شركة “ريد بيرد آي.إم.آي”، اليوم الجمعة، فتح الباب أمام تلقي عروض شراء صحيفتي تليغراف وسبكتاتور بعد أن تراجعت عن قرارها بالاستحواذ الكامل على المجموعة الصحفية.

وقال متحدث باسم الشركة: “نؤكد أن المالكين المحتملين بإمكانهم التقدم بعروضهم المبدئية اعتبارا من اليوم (21 يونيو حزيران)”.

وأضاف: “كانت عملية طويلة شملت التحدث إلى أطراف مهتمة من شتى أنحاء العالم وليس من الغريب أن يظل الاهتمام قويا للغاية”.

وسيطرت “ريد بيرد آي.إم.آي” فعلياً على صحيفتي تليغراف وسبكتاتور في ديسمبر كانون الأول عندما سددت دينا مستحقا على مالكها آنذاك عائلة باركلي لبنك لويدز بما في ذلك قرض بضمان العلامتين التجاريتين بقيمة 600 مليون إسترليني (753 مليون دولار).

وتوقفت عملية الاستحواذ في مارس آذار بعد تحقيق مطول أجرته الجهات التنظيمية وأعلنت بريطانيا بنهايته منع الحكومات الأجنبية من امتلاك الصحف المحلية.

ومن المتوقع إتمام بيع الصحيفتين في وقت لاحق من العام الجاري.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن “المستثمر ومالك صندوق التحوط بول مارشال ودي.إم.جي.تي المالكة لصحيفة ديلي ميل ومجموعة ميدياهويس البلجيكية وناشونال وورلد من بين المشترين المحتملين”.

وأعلنت مجموعة تليغراف ميديا ​​يوم الأربعاء تسجيل عجز قدره 278 مليون إسترليني في 2023، وذلك بسبب قروض حصلت عليها عائلة باركلي وقالت المجموعة أنها قد لا تُسترد.

ونتيجة لذلك سجلت المجموعة خسارة سنوية بلغت 244.6 مليون إسترليني رغم نمو الاشتراكات والإيرادات والأرباح التشغيلية المعدلة.

وزادت الأرباح التشغيلية المعدلة 35 بالمئة إلى 54.2 مليون إسترليني.

ونُقلت تبعية تليغراف وسبكتاتور إلى شركة قابضة جديدة لحمايتهما من أي التزامات تتعلق بعائلة باركلي.