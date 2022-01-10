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ريلمي تشعل سوق الهواتف المتوسطة بـRealme 9 Pro

10 - يناير - 2022
هاتف Realme 9 Pro

هاتف Realme 9 Pro

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أشعل إطلاق شركة ريلمي الصينية المنافسة في سوق الهواتف المتوسطة، بالإعلان عن هاتفها الجديد Realme 9 Pro.

مواصفات هاتف ريلمي Realme 9 Pro

يأتي هاتف ريلمي الجديد Realme 9 Pro، بشاشة من النوع ( Super AMOLED)، مساحتها 6.5 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز.

ويتميز هاتف Realme 9 Pro بوجود بطارية 5 آلاف مللي أمبير، مع سرعة شحن 50 واط.

وتقدم ريلمي هاتفها الجديد، بكاميرا أمامية “سيلفي” دقتها (32) ميجابيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية (50 و2 و2) ميجابيكسل.

ويطلق على هاتف ريلمي الجديد Realme 9 Pro اسم الهاتف “الأنيق”.

ويأتي هاتف ريلمي الجديد Realme 9 Pro، بإصدارين الأول بذاكرة داخلية 256 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية “رام” 8 جيجابايت.

أما الإصدار الثاني من الهاتف فيأتي بذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية “رام” 8 جيجابايت.

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