ريلمي تطرح هاتفها Realme X3 بمواصفات جديدة قريبا

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قررت شركة ”ريلمي“ الصينية إصدار نسخة جديدة من هاتف Realme X3 مزود بتغييرات جديدة عن النسخة التي أطلقتها في أوروبا، الشهر الماضي.

ومن المقرر إطلاق هواتف Realme X3 SuperZoom و Realme X3 في الهند، 25 تموز/ يونيو.

وقال رئيس قسم التسويق في الشركة، فرانسيس وانج، إن النموذج الهندي سيأتي بمواصفات مختلفة عن الأوروبي.

ومن المتوقع أن تأتي النسخة الجديدة من هاتف Realme X3 SuperZoom بإمكانات التكبير وميزة Starry Mode لالتقاط الصور بدقة عالية في الليل، مع ميزة Nightscape 4.0 للتصوير في الإضاءة المنخفضة.

وسيأتي Realme X3 بشاشة 6.57 بوصة كاملة الوضوح ومعالج ثماني النواة، وذاكرة الوصول العشوائي تصل إلى 12 غيغابايت، وما يصل إلى 256 غيغابايت من التخزين المدمج.

ومن المحتمل أيضا أن يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا خلفية رباعية مع كاميرا أساسية 16 ميغابكسل وكاميرا ثانوية 2 ميغابكسل، مع بطارية 4.100 أمبير في الساعة.

كما يتميز Realme X3 SuperZoom بشاشة 6.6 مع معالج Qualcomm Snapdragon 855+ SoC، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 غيغابايت، وما يصل إلى 256 غيغابايت من التخزين المدمج، وإعداد كاميرا خلفية رباعية تتضمن كاميرا أساسية 64 ميغابيكسل وكاميرا ثانوية 8 ميغابيكسل وبطارية بسعة 4200 مللي أمبير.

ولم يتم الإعلان عن سعر Realme X3 و Realme X3 SuperZoom في الهند بعد، إلا أنه من المتوقع بيعهما بسعر 499 يورو (تقريبا 42.900 روبية).