ريلمي تنافس “غوغل كروم كاست” بجهاز 4K Smart TV Stick

كشفت شركة ريلمي عن إطلاق جهاز 4K Smart TV Stick الجديد، الذي يعد بديلا لجهاز جوجل كروم كاست.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يتمتع بميزة تحمل السقوط على الأرض من ارتفاع متر واحد، وتحمل درجة الحرارة العالية لمدة 144 ساعة.

50 ألف ضغطة

ويمكن استعمال منفذ USB لحوالي 1000 مرة توصيل، كما أن أزرار الريموت كنترول تتحمل حوالي 50 ألف ضغطة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز 4K Smart TV Stick الجديد على معالج SoC رباعي النوى وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 8 جيجابايت.

وأكدت الشركة الصينية على توافق منفذ HDMI مع معيار HDMI 2.1، وبالتالي فإنه يمكن عرض المحتويات بدقة 4K وبمعدل تنشيط صورة 60 هرتز، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR10+.

ويعتمد جهاز ريلمي 4K Smart TV Stick الجديد على نظام التشغيل جوجل TV، بالتالي فإنه يتيح إمكانية الوصول إلى متجر تطبيقات جوجل بلاي وتنزيل جميع تطبيقات البث على الإنترنت.

ويزخر جهاز الريموت كنترول المرفق بأزرار خاصة بمنصات الميديا Netflix وYouTube وPrime Video وYouTube Music، مع دعم وظيفة التحكم الصوتي عن طريق تطبيق جوجل Assistant، وتتيح وظيفة كروم كاست إمكانية عرض محتويات الميديا، التي يتم تشغيلها على الهاتف الذكي.

شركة هواتف ذكية

وريلمي هي شركة تصنيع هواتف ذكية صينية يقع مقرها في شنجن. تأسست العلامة التجارية رسمياً في 4 مايو/أيار 2018 (اليوم الوطني للشباب في الصين) من قِبل سكاي لي (من مواليد بينجهونج)، الذي كان سابقاً نائب رئيس شركة أوبو. وبالإضافة إلى الهواتف الذكية تُنتج ريلمي أيضاً مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى مثل سماعات الأذن وعصابات اللياقة البدنية والحقائب.

وظهرت ريلمي لأول مرة في الصين في عام 2010 تحت اسم “OPPO Real”، حيث أنها كانت علامة تجارية فرعية لشركة أوبو إلى أن انفصلت عنها في عام 2018، وبعد ذلك أصبحت العلامة التجارية الخاصة بها تحت شركة بي بي كي إليكترونيكس الصينية متعددة الجنسيات.

وفي 30 يوليو/تموز 2018، أعلن نائب الرئيس السابق لأوبو ورئيس قسم الأعمال الخارجية في أوبو سكاي لي استقالته الرسمية من أوبو وعزمه تأسيس ريلمي كعلامة تجارية مستقلة. حيث قال حينها أن العلامة التجارية ريلمي ستركز على توفير هواتف محمولة تمزج بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، وبذلك توفر للشباب حياة سعيدة تتميز “بالتكنولوجيا” و”الجمال” بأسعار معقولة. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قدمت ريلمي شعاراً جديداً.

وأطلقت ريلمي أول منتج لها، “realme 1” حصرياً في السوق الهندي في مايو/أيار 2018 على أمازون الهند.