"زر التحرير"... ميزة جديدة من "واتساب"؟

يعمل القائمون على تطبيق “واتساب” على ميزة جديدة تسمى “زر التحرير”، ستسمح لك بتعديل رسالتك في وقت يصل إلى 15 دقيقة من إرسالها.

وتأتي هذه الميزة بعد أن طالب الملايين من مستخدمي “واتساب” منذ فترة طويلة بها، في محاولة لتصحيح الأخطاء الإملائية أو الرسائل المحرجة المرسلة إلى الآخرين في الدردشات الشخصية أو الرسائل الجماعية.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” الى أن “التعديل الذي يجري العمل عليه حالياً لم يفصح بعد عن موعد إطلاقه للاستخدام، ولا يزال هناك أيضًا الكثير من الأمور المجهولة فيما يتعلق بتفاصيل ما إذا كان سيتم تنبيه المستلمين الآخرين لإجراء تعديل، أو تلقي سجل بما تم تغييره. إلا أنه من غير المعلوم بعد متى سيتم طرح هذه الميزة”.

ويميل مختبرو الإصدار التجريبي إلى الحصول على إصدارات مبكرة من “WhatsApp” على الرغم من عدم ظهور زر التحرير حتى الآن. لكن البرنامج التجريبي هو أفضل فرصة لمستخدمي “WhatsApp” للحصول على ميزة جديدة على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية أولاً.

وللقيام بذلك، يجب عليك تنزيل “WhatsApp beta” على هاتفك أولاً. ثم تقوم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى “كن أحد مختبري الإصدار التجريبي”. ثم اضغط على زر “أنا هنا” ثم اضغط على “انضمام” للتأكيد. وكل ما عليك فعله بعد ذلك هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.