زووم تقدم ميزة جديدة للمستخدمين الذين يقدمون رقم هاتف موثوقا فقط

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قالت الشركة المطورة لتطبيق “زووم” لمحادثات الفيديو إنها ستتيح لمستخدمي خدمتها المجانية الاستفادة من مزايا تشفير المكالمات، في نسخة تجريبية تعمل على طرحها الشهر القادم.

ووفقا لموقع “ذي فيرج” التقني، فقد أعلنت الشركة يوم الأربعاء عن الخاصية التي لن تكون حصرية لمستخدمي النسخة المدفوعة من التطبيق.

وقالت الشركة إنها ستزود خدمتها ببدالة تتيح للمسؤول عن الاتصال تشغيل أو تعطيل السماح لخطوط الهاتف التقليدية أو هواتف الاجتماعات القديمة بالمشاركة في المكالمة.

وكانت الشركة قد قالت في وقت سابق من شهر يونيو إنها قد لا تتيح خدمة تشفير المكالمات لمستخدمي النسخة المجانية من خدمتها.

وبررت الشركة تصريحاتها السابقة بمخاوف من استغلال خدمتها لأغراض غير قانونية.

ووفقا لرويترز، فقد قالت الشركة إنها في سبيل منع إساءة الاستخدام، ستتيح هذه الميزة للمستخدمين الذين يقدمون رقم هاتف موثوقا فقط.

واجتذبت الشركة ملايين العملاء ممن يدفعون مقابل أو لا يدفعون أثناء تفشي فيروس كورونا الذي أجبر الناس على العمل من المنزل، لكنها واجهت انتقادات بسبب أمور تتعلق بالخصوصية والأمن.

كما تعرضت زووم للانتقادات لعدم الكشف عن أن خدماتها غير مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف.

وفرضت تايوان وألمانيا قيودا على استخدام زوم فيما حظرت شركة سبيس إكس لمالكها إيلون ماسك التطبيق بسبب مخاوف أمنية، وسط تحذيرات فيدرالية بوصول معلومات المستخدمين عبر خوادم واقعة في الصين، بالتالي إتاحة وصولها لرقابة بكين الصارمة.