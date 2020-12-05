”زوي كوفيد“..تطبيق يمكنه التنبؤ ببؤر انتشار كورونا

يكافح العالم بأسره لابتكار وسائل قادرة على احتواء وباء كورونا، الذي تجاوزت إصاباته عتبة ال65 مليون حول العالم منذ تفشيه أواخر شهر ديسمبر الماضي.

تمكنت مجموعة من الباحثين البريطانيين من ابتكار تطبيق قادر على التنبؤ ببؤر انتشار كورونا.

واستخدم باحثو جامعة ”كينجز كوليدج“ في لندن، بيانات حالات الفيروس التاجي للتنبؤ بدقة بتفشي المرض في المستقبل.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، جمع الخبراء بيانات من 2.8 مليون من البريطانيين الذين يستخدمون تطبيق ”زوي كوفيد“ الذي يسجل تفاصيل الحالة.

وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة ”لانسيت“، يظهر الباحثون أن البيانات يمكن أن تكشف أين ستظهر البؤر الكبيرة.

ويقول الخبراء إن صنّاع السياسات يمكنهم استخدام المشروع للتنبؤ ببؤر التفشي المحلية قبل بدايتها، وكسر سلسلة انتقال العدوى، حيث توقعت البيانات بدقة الارتفاع في عدد الحالات في مدينتي ليستر، ومانشستر، في يونيو ويوليو على التوالي.

ويعمل تطبيق ”زوي كوفيد“ في المملكة المتحدة على نطاق واسع، وهو قادر على اكتشاف زيادة الحالات في المناطق المحلية.

ويمكن للمتطوعين الذين يستخدمون التطبيق الإبلاغ عما إذا كانت لديهم أعراض، وما هي، ومتى بدأت، مما يوفر للخبراء بيانات كافية عن انتشار الوباء، للتنبؤ ببؤر التفشي.

وقال الدكتور مارك غراهام، المؤلف المشارك بالدراسة من جامعة كينغز كوليدج في لندن:“تنبأت البيانات بدقة بالعديد من بؤر التفشي التي تأثرت بشكل كبير بالموجة الثانية، بما في ذلك اكتشاف ليستر في يونيو، والتي أصبحت بعد ذلك أول منطقة يتم وضعها قيد الإغلاق المحلي“.