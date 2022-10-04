ساعة جديدة ورائعة من "OnePlus" بعمر شحن قياسي!

كشفت شركة وان بلس “OnePlus” الصينية لتصنيع الهواتف الذكية وملحقاتها، عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية OnePlus Nord التي تأتي بعمر شحن قياسي ومميز.

تقدم وان بلس للأسواق إصدارها المتوسط من الساعات الذكية OnePlus Nord التي تأتي بشاشة AMOLED بحجم 1.78 إنش، ودقة عرض 368 في 448 بيكسل، كما تدعم معدل تحديث 60Hz.

أيضاً تأتي ساعة Nord الذكية بتقنية البلوتوث 5.2، إلا أن الساعة لا تدعم نظام GPS، كما تقدم OnePlus الساعة الذكية مستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، مع دعم متابعة المستخدم أثناء النوم.

كما تدعم الساعة أكثر من 105 من الأنماط الرياضية، أيضاً تدعم Nord معايير IP68 في مقاومة الماء والأتربة، وتضم بطارية بقدرة 230 mAh، وتأتي الساعة بنمط توفير الطاقة ليصل عمر الشحن إلى 30 يوم، كما يصل عمر الشحن مع الاستخدام المكثف إلى 10 أيام.

وتنطلق OnePlus Nord بسعر 86 دولار كما تأتي باللون الأسود في البداية على أن تأتي لاحقاً باللون الأزرق.