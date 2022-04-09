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ساعة ذكية متطورة تنافس “آبل”.. إليكم تفاصيلها

منذ 4 ساعات
ساعة ذكية جديدة

ساعة ذكية جديدة

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بعد الشهرة الواسعة التي حققتها ساعتها الذكية GTS 2 Mini قررت علامة Amazfit طرح نموذج مطوّر من هذه الساعة وبسعر منافس قد لا يتعدى الـ 100 دولار أيضا.

وستأتي الساعة الجديدة بتصميم مشابه لساعة Amazfit GTS 2 Mini الأساسية، لكنها ستحصل على هيكل يزن 19.5 غ فقط دون حزام اليد، ويتمتع بمقاومة للماء والغبار بمعيار 5 ATM لذا سيكون بالإمكان استخدامها أثناء السباحة.

وستحصل الساعة على شاشة AMOLED بمقاس 1.55 بوصة، دقة عرضها (306/354) بيكسل، معدل سطوعها 450 شمعة/م تقريبا، ولديها أكثر من 80 واجهة تشغيل تلبي مختلف أذواق المستخدمين.

وحصلت الساعة على تطبيقات لقياس معدلات النشاط البدني للمستخدم، وتطبيقات لقياس معدلات النوم والراحة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وعلى بطارية تكفيها لتعمل 14 يوما تقريبا في حال الاستخدام المتوسط للتطبيقات، و21 يوما في وضعية ترشيد استهلاك الطاقة.

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