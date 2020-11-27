ساعة ذكية من Redmi بتوقيع شاومي

كشفت شركة شاومي الصينية عن أول ساعة ذكية من redmi، وتأتي الساعة بشكل مستطيل وتتبع اللياقة، ونبضات القلب، والنوم، كما أنها تمتاز بسعرها المنافس الذي لا يتعدى 45 دولارًا أمريكيًا.

وتقدم Redmi Watch شاشة من نوع IPS LCD بقياس 1.4 بوصة، وبدقة 320×320 بكسلًا مع طبقة حماية من زجاج 2.5D. ويمكن الاختيار بين ألوان، وهي: الأسود، والأبيض، والأزرق. وهي تأتي مع أساور مصنوعة من السيليكون باللونين الأخضر، والوردي.

وتأتي الساعة – التي تزن 35 جرامًا – مع أكثر من 120 وجهًا يمكن تغييرها من خلال تطبيق (مي فيت) Mi Fit، حيث يمكن للساعة الاتصال بالهواتف من خلال تقنية البلوتوث 5.0، وهي تأتي مع دعم تقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. وهي مقاومة للماء والغبار حتى عمق 50 مترًا.

ويمتد عمر بطارية Redmi Watch حتى 7 أيام من الاستخدام العادي، و12 يومًا عند تفعيل وضع توفير الطاقة. ويمكن أن تُشحن الساعة من 0 في المئة إلى 100 في المئة في غضون ساعتين فقط.

وتتميز الساعة بتتبع سبعة أوضاع رياضية، وهي: الجري في الهواء الطلق، والجري الداخلي، وركوب الدراجات في الهواء الطلق، وركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، والمشي، والسباحة في المسبح والأنشطة الحرة.

ويمكن أيضًا استخدام الساعة الجديدة من شاومي للتحدث إلى Xiao AI، وهو المساعد الافتراضي المستقر التابع للشركة، عبر الميكروفون المدمج.

وستتوفر ساعة Redmi Watch في الصين بسعر يعادل 45 دولارًا أمريكيًا، وسيبدأ شحنها اعتبارًا من 1 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.