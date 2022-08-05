سامسونج تتيح برنامج الإصلاح الذاتي.. إليكم المزيد من التفاصيل

أعلنت كل من Samsung US وiFixit، عن برنامج الإصلاح الذاتي لجهاز Galaxy رغم أنها لم تبدأ في بيع الأجزاء المطلوبة لذلك.

يغطي برنامج الإصلاح فقط هواتف سلسلة Galaxy S20 وسلسلة S21، بالإضافة إلى جهاز Galaxy Tab S7+ اللوحي في الوقت الحالي، ويمكن الوصول إلى 3 أنواع من المكونات – مجموعات العرض والأغطية الخلفية ومنافذ الشحن، ومن المثير للاهتمام أن شركة Samsung لم تشارك بعد أي تفاصيل حول استبدال البطارية.

تتراوح أسعار المكونات لطرازات سلسلة Galaxy S20 الأقدم من 59.99 دولار أمريكي لتجميع منفذ الشحن في جميع الطرز الثلاثة إلى 224.99 دولار أمريكي لمجموعة شاشات S20 Ultra.

وتأتي مجموعة شاشات Galaxy S21 بسعر 160.99 دولار بينما تبلغ تكلفة S21 Ultra نحو 232.99 دولار، وستبلغ تكلفة شاشة Galaxy Tab S7+ نحو 219.99 دولار أمريكي بينما يبلغ سعر منفذ الشحن 59.99 دولار.

يمكن لأولئك الذين يرغبون في إصلاح جهاز Galaxy الخاص بهم طلب قطع غيار وأدوات Samsung الأصلية من متجر Samsung بما في ذلك مواقع البيع بالتجزئة والخدمة وكذلك من موقع iFixit، وتلتزم Samsung بتوسيع الأجهزة وإصلاح المكونات التي يغطيها البرنامج في المستقبل.