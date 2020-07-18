سامسونج تنافس السوق بجودة هاتفها الجديد وبسعر رخيص

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محبو هواتف سامسونغ على موعد مع هاتف جديد ستطرحه الشركة في الأسواق، تنافس فيه الشركات الكبري لا سيما بعد أن أفصحت بأن سعره سيكون بمتناول يد الجميع.

حيث انصم إلى عائلة Galaxy جهاز جديد سعره ينافس هواتف الفئة A التي تنتجها لمحبي الهواتف المتوسطة الفئة.

ويأتي هاتف Galaxy M01s بهياكل أنيقة باللونين الأرزق والرمادي، مصنوعة من البلاستيك والزجاج المقاوم للخدوش والصدمات، مزودة بشاشات PLS TFT LCD بمقاس 6.2 بوصة، دقة عرضها تعادل (1520/720) بيكسل.

ويضمن الأداء الجيد له معالج ، Helio P22 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 32 غيغابايت، يمكن توسيعها حتى 512 غيغابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

وعلى الواجهة الخلفية للهاتف ثبتت كاميرا ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، مزودة بفتحات عدسات f/1.8 و f/2.4، يمكنها التقاط صور عالية الدقة في الظلام، أما الكاميرا الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

وحصل الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وعلى منفذ MicroUSB للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، إضافة إلى خدمات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية.

سيتم توفير هذا الجهاز للشراء قريبا عبر مواقع سامسونغ الرسمية على الإنترنت، كما سيطرح في الأسواق بسعر 133 دولارا فقط.