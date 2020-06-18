سامسونغ تبدأ إدخال تكنولوجيا المستقبل للمنازل‎

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية النقاب عن مشروع معماري سيتم تعزيزه بتكنولوجيا مستقبلية ستنفذها الشركة الكورية بنفسها من أجل توفير بنية معيشية راقية ومفعمة بالرفاهية من جهة، وتوفير النفقات والتكاليف من جهة أخرى، علاوة على الحفاظ على البيئة.

وستنفذ شركة ”سامسونغ“ المشروع، بالتعاون مع شركة ”إتوبيا“، وهي شركة تستفيد من أحدث التقنيات والوعي البيئي لبناء منازل متينة وموفرة للطاقة، ورائدة في تقنيات الطاقة وإنترنت الأشياء وصناعات البناء لبناء منازل صديقة للبيئة والمدارس والمباني التجارية وما إلى ذلك والتي ليس لها أي تأثير سلبي على البيئة أو توفر طاقة أكثر مما تستخدمه بالفعل.

ستستخدم هذه المنازل التي بنتها شركة Etopia تقنيات ”سامسونغ“ المختلفة. وستحل الوحدات المائية الموفرة للطاقة التي يمكن توصيلها بألواح الطاقة الشمسية بدلاً من غلايات الاحتراق التقليدية، وستعتمد المنازل على أحدث تقنيات المضخات الحرارية من ”سامسونغ“ في تبريد الهواء وكذلك تبريد وتدفئة المياه.

تبني Etopia بعضا من أكثر المباني كفاءة في استخدام الطاقة في العالم، وهي قادرة على تحقيق متوسط تصنيف EPC يبلغ 103/100 (A +).

وترغب الشركة في التوسع عبر أمريكا وآسيا، وستعمل الشراكة مع Samsung على تسريع أهداف Etopia بشأن تغير المناخ، مع تقديم Samsung نفسها أكثر في طليعة الاستدامة.