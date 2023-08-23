سامسونغ تجهز ضربة قاضية لآيفون 15

تعتزم شركة سامسونغ طرح 3 نماذج من Galaxy S24، ستحصل جميعها على هياكل متينة مصنوعة من التيتانيوم والزجاج المقاوم للبصمات والخدوش، وفق ما أفادت مواقع تقنية.

وأفادت أبرز التسريبات، بأن سامسونغ ستفاجئ السوق بأقوى كاميرا، بدقة 320 ميجابكسل، مع كاميرا ثانية مقربة بدقة 50 ميجابكسل تمنح الفرصة للتقريب البصري بدرجة 5x، كما ستكون هذه الكاميرات قادرة على تصوير فيديوهات 8K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

وإذا صحت هذه التسريبات، فإن سامسونغ ستضمن التفوق على سلسلة هواتف آيفون المرتقب طرحها في سبتمبر المقبل.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونغ ستستغني أيضا عن الحواف المنحنية في هواتف Galaxy S24 لتكون إطارات هذه الأجهزة عريضة بعض الشيء كما في هواتف آيفون.

ومن المفترض أن تزود الهواتف المنتظرة بمعالجات رسوميات Xclipse 940 بتقنية 4 نانومتر، كما ستستخدم فيها معالج Exynos 5300 5G الذي يوفر سرعة اتصال مع شبكات الإنترنت تصل إلى 10 جيجابايت.