سامسونغ تخطط لإطلاق هاتفها الجديد Galaxy F62 بمّيزات جذابة

باتت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية قريبة من إطلاق هاتفها الذكي الجديد الذي يتمتع بمواصفات جذابة، حسب ما كشفته تقارير، اليوم الاثنين.

ومن أهم مميزات هاتف “غلاكسي إف 62” هو أنه يحتوي على بطارية خارقة بقوة 7000 مللي أمبير في الساعة، ونفس المعالج الذي دعم هاتف “غلاكسي نوت 10” لعام 2019، وهو “إكسينوس 9825″، بحسب موقع “ذا فيرج”.

كما يتميز الهاتف بسعره المناسب لغالبية المستهلكين، وذلك بـ330 دولارا لذكرة تخزين عشوائية (رام) 6 غيغابايت، و358 لذاكرة تخزين عشوائية 8 غيغابايت.

ويتضمن هاتف “غلاكسي إف 62” على شاشة “أوليد” مقاسها 6.7 بوصة، بدقة 1080 بيكسل، ومزودة بكاميرا “سيلفي” بدقة 32 ميغابيكسل، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميغابيكسل، كما يوجد مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف، وهو متوفر باللون الأخضر أو الرمادي أو الأزرق.

ويأتي الهاتف بسعة تخزين 128 غيغابايت قابلة للزيادة حتى واحد ترابايت، وكذلك مكان لشريحتي اتصال، كما أنه قابل للشحن السريع من خلال الشاحن المتوافر في علبته.

وستطرح شركة “سامسونغ” هاتفها “غلاكسي إف 62” في الهند، وكذلك عبر متجرها الإلكتروني، ابتداء من يوم الاثنين المقبل 22 فبراير/ شباط الجاري.

