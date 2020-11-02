استمع لاذاعتنا

سامسونغ تدعم هاتفها الجديد Galaxy Z Fold 3 بقلم ضوئي

منذ 4 دقائق
Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 3

A A A
طباعة المقال

تسعى شركة سامسونغ الكورية الجنوبية إلى تدعيم هاتفها الجديد القابل للطي بميزات فريدة من نوعها .

أكدت تقارير تقنية أن هاتف سامسونغ المقبل، القابل للطي، والذي سيحمل اسم ”غالاكسي زد فولد 3“ (Galaxy Z Fold 3) سيأتي مع قلم ضوئي (S Pen) أسوة بسلسلة ”النوت“ الشهيرة.

وكشف موقع (LetsGoDigital) عن براءة اختراع (Samsung Electronics) تُظهر جهازا محمولاً يطوى إلى النصف ولديه دعم للقلم، وعندما لا يكون قيد الاستخدام، يتم إدخال القلم في جسم الهاتف.

وبناءً على براءات الاختراع السابقة، يبدو كما لو أن المفصل يمكن أن يخضع لإصلاح كبير من حيث التصميم، من أجل التناغم مع وجود القلم الضوئي، الذي سيعطي الجهاز مزايا هائلة.

وتذكر براءة الاختراع أيضاً تقنية الرنين الكهرومغناطيسي (EMR)، المستخدمة في هواتف (Note).

وكانت هناك شائعات بأن الهواتف القابلة للطي ستستخدم شاشات العرض الكهروستاتيكي النشطة (AES) التي رغم أنها أغلى ثمناً إلا أنها أفضل من حيث المرونة.

وتثور تكهنات واسعة في الأوساط التقنية مؤخراً، مفادها أن ”سامسونغ“ ستعمل على دمج سلسلة (Galaxy Z Fold) و (Galaxy Note)، ويبدو أن الهاتف القابل للطي القادم والمجهز بقلم إلكتروني هو شيء تحرص عليه سامسونغ.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شركة سامسونغ
    سامسونغ تسعى للسيطرة على سوق الهواتف القابلة للطي
    لعبة JDRF One World
    لعبة الكترونية تحارب مرض السكري وتساعد في إيجاد علاج للمرض
    واتساب
    إلى مستخدمي واتساب … الرسائل المختفية تدخل حيز الخدمة قريبا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منشور نور محمدوف يثير غضب الفرنسيين
    منشور نور محمدوف يثير غضب الفرنسيين بعد “لايك” بنزيمة ولاعبين في المنتخب
    صورة توضيحية في زمن كورونا
    كورونا
    تطبيق ذكي سيحدث نقلة نوعية في الصراع ضد كورونا
    عناصر ينتمون لحزب الله
    ‏من مصادر تمويل حزب الله: القتل وتجارة الأعضاء بالتفاصيل !