سامسونغ تزيح آبل عن عرش الهواتف الذكية

نجحت شركة سامسونغ الكورية من إزاحة منافستها الأمريكية أبل من صدارة الشركات المنتجة للهواتف الذكية.

وقالت شركة كاناليس لأبحاث السوق إن سامسونغ استحوذت على 22% من المبيعات العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من العام الجاري 2021.

وبحسب بيانات كاناليس، فإن سامسونغ شحنت 76.5 مليون هاتف ذكي في الربع الأول.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الشركة الكورية، اليوم الخميس، زيادة أرباحها الفصلية في قطاع الهواتف المحمولة 66% بفضل مبيعات قوية لفئتها المتميزة من الهواتف الذكية جلاكسي إس 21.

في حين حلت أبل في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 15%، حققتها من خلال شحن 52.4 مليون هاتف آيفون في الربع الأول من 2021.

فيما وحققت شركة شاومي كورب الصينية أفضل أداء فصلي على الإطلاق حيث زادت شحناتها بمقدار 62% إلى 49 مليون هاتف، لترتفع حصتها السوقية إلى 14%، تؤهلها لاحتلال المركز الثالث عالميا.

وبنظرة أوسع لمبيعات الهواتف الذكية في أول ثلاثة أشهر من 2021، فقد نمت بمعدل 27% إلى 347 مليون وحدة، مستفيدة من فتح الاقتصاد الصيني ورفع إجراءات الإغلاق والعزل العام بعد الجائحة وتطبيق حملة تطعيم سريعة في الولايات المتحدة، وهو ما زاد آمال الانتعاش الاقتصادي.