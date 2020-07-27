سامسونغ تستعد لإطلاق جهازها اللوحي Galaxy Tab S7

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تواصل عملاقة صناعة التكنولوجيا شركة “سامسونغ” تطوير أجهزتها اللوحية في سبيل مواصلة السيطرة على سوق التكنولوجيا.

وتستعد شركة سامسونغ لإطلاق (Galaxy Tab S7) بشاشة بقياس 11 إنشًا و(+Galaxy Tab S7) بشاشة بقياس 12.4 إنشًا في وقت لاحق من هذا العام، ويكشف تسريب جديد جميع تفاصيل المواصفات.

وفي حال تريد جهازًا لوحيًا قويًا يعمل بنظام أندرويد، فإن الخيار الحقيقي الوحيد للسنوات القليلة الماضية كان سامسونغ، خاصةً الآن حيث لا تستطيع هواوي استخدام تطبيقات غوغل.

ونشرت المدونة الألمانية (WinFuture) معرضًا للصور الخاصة بجهازي (Galaxy Tab S7) و(+Galaxy Tab S7) الأكبر حجمًا الذي تمت ترقيته.

ويفتقر جهاز (Galaxy Tab S7) القياسي إلى شاشات (AMOLED) العالية الجودة، بحيث يتضمن شاشة (LTPS LCD) بقياس 11 إنشًا وبدقة 1160×1600 بكسل.

وبالرغم من ذلك، فإن الشاشة تتمتع بمعدل تحديث 120 هرتز وكثافة بكسلات تبلغ 274 بكسلًا في الإنش مع سطوع يصل إلى بقدره 500 شمعة.

ويُعد من الصادم جدًا أن سامسونغ تخطط لاستخدام شاشة (LCD) ضمن حاسبها اللوحي الرائد القادم، لكن ربما لن يكون هناك مشكلة، إذ إن المنافس الرئيسي لهذا الجهاز اللوحي هو (iPad Pro)، الذي يمتلك نوعية الشاشة نفسها.

ويؤدي هذا الأمر إلى توفير التكاليف، كما يساعد في تبديل مستشعر بصمة الإصبع إلى مستشعر سعوي مقابل المستشعر المضمن تحت الشاشة.

وبالمقارنة، فإن (+Galaxy Tab S7) الأكبر حجمًا يحتوي على شاشة (SuperAMOLED) بقياس 12.4 إنشًا وبدقة 2800×1752 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز.

ووتمتع الشاشة بكثافة بكسلات تبلغ 287 بكسلًا في الإنش، وبالرغم من أن الحد الأقصى للسطوع الذي يبلغ 420 شمعة لن يصل إلى مستوى سطوع شاشة (LCD) في النموذج الأصغر، لكن بالنظر إلى أنها شاشة OLED، فمن الصعب أن يحدث فرقًا.

وبغض النظر عن الشاشة، فإن الاختلاف الكبير بين الجهازين هي البطارية، حيث تأتي النسخة الصغيرة ببطارية بسعة 7000 ميلي أمبير، بينما تأتي النسخة الكبيرة ببطارية بسعة 10000 ميلي أمبير.

وتتشابه المواصفات الداخلية للأجهزة اللوحية إلى حد كبير، إذ هناك معالج (+Snapdragon 865) و 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 غيغابايت من مساحة التخزين وفتحة (microSD) وكاميرات خلفية مزدوجة بدقة 5+13 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل ومكبرات صوت رباعية.

وكما هو الحال مع (Galaxy Tab S6)، فإن أجهزة سامسونغ اللوحية القادمة تتضمن قلم (S Pen) الإلكتروني في العلبة.

ووفقًا لورقة المواصفات، فإن وقت الاستجابة بالنسبة لقلم (S Pen) هو 9 ميلي ثانية، مما يشكل ترقية ضخمة تتطابق بشكل ملحوظ مع (iPad Pro) و (Apple Pencil) اللذين كانا المعيار الذهبي لبعض الوقت.

ويتم تثبيت قلم (S Pen) ضمن الجزء الخلفي من الجهاز اللوحي بشكل مغناطيسي حيث يمكن أيضًا شحنه.

يذكر أنه من غير الواضح كم ستكلف السلسلة الجديدة، لكن من المتوقع أن تكشف سامسونغ النقاب عن هذه الحواسيب اللوحية لأول مرة في وقت حدث (Galaxy Note 20) في 5 أغسطس.