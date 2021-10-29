سامسونغ تستعد لإطلاق منافس قوي لهواتف Note

يفضّل العديد من محبي أجهزة سامسونغ هواتفNote لما تحويه من ميزات فريدة، لذا تسعى هذه الشركة لتزويد هواتفها من بقية الفئات بتلك الميزات.

وتبعا لبعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية فإن سامسونغ تعمل حاليا على هاتف جديد من الفئة “S” الشهيرة، وتجهزه ليكون منافسا قويا لأجهزتها من أسرة Note .

وسيحمل هذا الجهاز اسم Galaxy S22 Ultra وسيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة Dynamic AMOLED بمقاس 6.8 بوصة يمكن الكتابة والرسم عليها عبر قلم ذكي كما في هواتف Note من سامسونغ.

وسيتمتع الجهاز بأداء ممتاز وسرعة في التعامل مع شبكات 5G بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 895، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 3 عدسات أساسية دقة إحداها 200 ميغابيكسل، وستجهز الكاميرا بمستشعر ليزري لتحديد المسافات وأبعاد الأجسام في الصور.

وسيزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع ميزتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.