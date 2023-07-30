الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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سامسونغ تستنسخ ميزة من آبل في هاتف Galaxy S24 Ultra

منذ 3 دقائق
هاتف Galaxy S24 Ultra

هاتف Galaxy S24 Ultra

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تخطط العملاق الكوري سامسونغ لدعم هاتف Galaxy S24 Ultra القادم بتصميم من التيتانيوم على غرار هاتف ابل القادم iPhone 15 Pro Max.

بدأت شركة سامسونغ في التركيز على العمل على تطوير الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy S24 بعد إنتهاء الشركة من إطلاق الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي.

وتسلط أحدث التسريبات الضوء على هاتف Galaxy S24 Ultra بشكل خاص، حيث أشار مصدر التسريبات “Ice Universe” إلى أن سامسونغ تدعم هذا الإصدار بتصميم من التيتانيوم.

كما تؤكد التسريبات التي جاءت من “Ice Universe” على أن تصميم التيتانيوم يقتصر على إصدار Ultra من السلسلة القادمة، لذا لن يقدم هذا التصميم لهواتف Galaxy S24 و S24 Plus.

وتشير التوقعات إلى خطط سامسونغ لدعم هذا الإصدار بشكل خاص بتصميم من التيتانيوم يعود لمستوى التسعير المرتفع المتوقع لهذا الإصدار، وهي الإستراتيجية ذاتها التي تتبعها ابل في إصدارات iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max القادمة التي تأتي بسعر أعلى أيضاً.

ويتميز تصميم التيتانيوم بوزن أخف من الإصدارات المميزة بتصميم من الألومنيوم، كما يعد تصميم التيتانيوم محدود في الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن يكون من بين نقاط التسويق الأولى لهاتف Ultra القادم من سامسونغ.

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