سامسونغ تسخر من هواتف أبل الجديدة

في فصل جديد من فصول المنافسة الطويلة بينها وبين “أبل”، غرّدت شركة “سامسونغ” عبر حساب رسميّ لها على “تويتر”، تزامناً مع حدث إطلاق هواتف “أيفون 14″، بعبارة: “أعلمونا عندما يُصبح هاتفكم قابلًا للطيّ!”.

وكانت “سامسونغ قد أطلقت في شهر آب الماضي هاتفَي “فولد 4″ و”فليب 4” القابلَين للطيّ، فيما أطلقت “أبل” أمس سلسلة هاتف “أيفون 14” وساعات “أبل ووتش إلترا”.

ومن أبرز الميّزات في هاتف “أيفون” الجديد، إتاحة التراسل عن طريق الأقمار الاصطناعية في الحالات الطارئة، وعند فقدان خط أو شبكة الـ”واي فاي”.

ويتميّز هاتف “أيفون 14 بلاس”، الذي يترقّبه الكثيرون في هذا الوقت من السنة، بشاشة “أوليد” من 6,7 بوصات.

أما ساعة “أبل ووتش إلترا” فتقول “أبل” إنّها مختلفة عن سابقاتها، لأنّها تمتاز بعمر بطارية أطول يصل إلى ستين ساعة، فضلاً عن دقة أكبر في تحديد المواقع عبر الـ”جي بي إس”، إلى جانب عرض الأخبار أثناء ممارسة التمارين الرياضية، والمرونة في الانتقال من قسم إلى آخر.

كذلك، جرى الإعلان عن سمّاعتَي “أبل إيربورد برو 2” الجديدتَين، مع تمكين المستخدم من ضبط الصوت بحركة أكثر مرونة وخفّة، فيما زوّدت بخاصيّة تتيح إصدار صوت عند إضاعة غطاء الشّحن.

ومن المتوقّع أن يبدأ بيع السمّاعتين في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، بعد أن جرى تحديد السعر بـ249 دولاراً.

وأبدى المدير التنفيذي لشركة “أبل”، تيم كوك، سعادته بإقامة الحفل بشكل واقعيّ، فيما كانت ظروف كورونا تفرض قيوداً في السابق، بالرغم من أن كوك تحدّث من خلال المنصّة عبر فيديو مسجّل مسبقاً.