سامسونغ تشعل سوق الهواتف الذكية بـ”غالاكسي زد فولد 3″

في اختراع من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في صناعة الهواتف الذكية الجديدة ، سجلت شركة ”سامسونغ“ الكورية براءة اختراع لكاميرا أمامية مزدوجة منبثقة لسلسلة ”الفولد“ بدلا من الكاميرا الموجودة أسفل ثقب في منتصف الشاشة الأمامية، قد تأتي مع الجهاز الجديد (Galaxy Z Fold 3) ”غالكسي زد فولد 3“ بحسب ما أورده موقع LetsGoDigital المختص ببراءات الاختراع.

وكشفت براءة اختراع أخرى أن ”فولد 3“ قد يأتي مع شاشة (LED) مضيئة على الواجهة الخلفية للمفصل.

وتوضح براءة الاختراع الأولى المسجلة أن الكاميرا المنبثقة يمكنها أن تنبثق في كلتا الحالتين للهاتف، عندما يكون مطويا أو مفتوحا، ولن يحتوي على كاميرا أمامية في ثقب أو نوتش، كما يمكن للشركة أن تضع أجهزة استشعار أخرى دون الحاجة إلى العبث بشكل الشاشة.



وتفيد تقارير تقنية بأن من الممكن أن تحتفظ ”سامسونغ“ بالكاميرا الخلفية للهاتف ”غالكسي زد فولد 3″، مع إضافة الكاميرا المنبثقة لتحسين وحدة الكاميرا، وخاصة لالتقاط صور السيلفي عندما يكون الهاتف في حالة عدم الطيّ.

وتشير الوثائق إلى أن الهاتف قد يأتي مع 5 أو 6 مستشعرات للكاميرا، علما بأن الجيل الأول كان يحتوي على 6 مستشعرات للكاميرا، وجالكسي زي فولد 2 جاء بخمسة مستشعرات للكاميرا.

وتترقب الأوساط التقنية ما ستقدم عليه ”سامسونغ“ وهل ستطلق هاتفا قابلا للطي بكاميرا منبثقة، إذ يرى خبراء أن من الممكن الاعتماد على كاميرا قابلة للسحب، وهذا ما سيمنح الهاتف شكلا جماليا بشاشة كاملة خالية من النوتش أو الثقوب للكاميرا الأمامية.